Un incendio afecta a una vivienda ocupada en Monte de Conxo y obliga a desalojar el colegio Quiroga Palacios, pero no hay heridos

Efectivos de los Bomberos, junto con agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, se movilizaron este miércoles para intervenir en un incendio declarado en una vivienda del barrio compostelano de Conxo. El suceso obligó a desalojar de forma preventiva el colegio Cardeal Quiroga Palacios, situado en las inmediaciones.

A pesar de la aparatosa columna de humo generada por el fuego, no había ninguna persona en el interior de la vivienda en el momento del incendio y no se registraron heridos.

Fuentes municipales y del servicio autonómico de emergencias 112 Galicia confirmaron a Europa Press que fueron numerosas las llamadas recibidas para alertar del fuego. Hasta el lugar también se desplazó el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva.

Asimismo, acudió la segunda teniente de alcaldesa y responsable de Educación del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, quien quiso interesarse por la situación de los alumnos evacuados y del personal del centro educativo.

Según las fuentes consultadas, las familias fueron informadas para que recogiesen a los menores cuando les resultase posible. Tras realizar las correspondientes mediciones de seguridad, se determinó que las clases no se reanudarían durante la jornada y que tampoco podría prestarse el servicio de comedor. Mientras tanto, los alumnos permanecieron atendidos por el equipo docente y por el personal vinculado a dicho servicio.

Vivienda ocupada

Aunque los trabajos de los equipos de emergencia continuaban durante la mañana, el incendio se daba ya por controlado. La vivienda afectada estaba ocupada, una circunstancia que también fue comunicada por varios de los particulares que contactaron con el 112 para alertar de la emergencia.

El inmueble se encuentra junto al pabellón Quiroga Palacios, cuyos responsables también fueron informados de la situación. Según las primeras informaciones, el fuego se originó en el patio trasero de la vivienda. Para sofocarlo, los bomberos emplearon mangueras y una grúa de apoyo en las labores de extinción.

La magnitud del incendio y el despliegue de medios despertaron una gran expectación entre los vecinos de la zona, muchos de los cuales se acercaron al lugar para seguir la evolución de los acontecimientos.