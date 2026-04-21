Vecinos de la rúa García Lorca lamentan la "falta de información" sobre las obras en la calle y advierten que "hay corredoiras mejores en Santiago que nuestra calle"

Indignación entre los vecinos de la rúa García Lorca por el desarrollo de las obras que culminarán el 23 de abril de 2027 tal y como se aprobó en la últioma Xunta Local de Goberno. Laura, vecina de la rúa García Lorca señala en ONDA CERO que ·el Concello no aparece para nada, no tenemos ninguna información" y "hay corredoiras en Santiago mejores que nuestra rúa". Laura señala que "es un auténtico desastre y pido al concejal que de la cara". Laura comenta que "a la alcaldesa ni se le espera ni se le quiere ver y el concejal de Obras es un mentiroso"