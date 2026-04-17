La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín admite que la solución de las gárgolas del Hostal no le parece "la más satisfactoria", pero remite a la Xunta

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reconocido que la solución adoptada para las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos no le resulta la “más satisfactoria”, aunque ha subrayado que la competencia corresponde a la Xunta, al tratarse de un edificio declarado Bien de Interés Cultural.

Así lo expresó al ser preguntada por los medios sobre los tubos instalados en las gárgolas, unos elementos destinados a resolver problemas de humedades.

“Desde un punto de vista estético y personal, puedo admitir que no me parece la solución más satisfactoria, pero esto no va de opiniones individuales”, señaló, recordando que la decisión depende de la Xunta y que está “respaldada por un criterio técnico”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Iago Lestegás, indicó este jueves que solicitarán a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que confirme si los tubos metálicos en las gárgolas estaban incluidos en el proyecto de restauración autorizado.

Según explicó, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dio el visto bueno al proyecto básico de ejecución para la intervención en las fachadas del Hostal, tras lo cual el Ayuntamiento concedió la licencia conforme a esa autorización. En dicha resolución, fechada en abril de 2024, se recoge que la instalación de estos elementos es necesaria para abordar los problemas de humedades, aunque también se especifica que su colocación concreta debe figurar en un proyecto de restauración adicional, igualmente sujeto a la aprobación de la Dirección Xeral.

En este sentido, Lestegás añadió que la licencia municipal estaba condicionada a la presentación de ese proyecto de restauración ante la Xunta y a su correspondiente autorización por parte de Patrimonio Cultural.

Por todo ello, el edil avanzó que pedirán a este organismo que confirme tanto la aprobación de dicho proyecto como que en él se contemplaba “esta solución específica”, que, insistió, responde a un problema de humedades.