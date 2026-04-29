La alcaldesa Goretti Sanmartín señala que "Policia Local y Policia Nacional realizan un trabajo invisible y callado" muy intenso en Santiago para mejorar la seguridad

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín asegura en ONDA CERO que "probablemente a situación provocada polo incendio de grandes dimensións na Comisaría se ía alongar" y, con respecto a la busqueda de un nuevo emplazamiento para la Policia Nacional en Santa Marta de forma provisional " é lóxico que exista outro espazo" aunque insiste que "é un tema da delegación do goberno e a Comisaría". Goretti Sanmartín señala que "nós fixemos a colaboración que se nos pedise" desde la Policia Nacional y "a partir de agoram unha nova etapa" porque "era necesario buscar unha alternativa para unha solución" tras el incendio de la Comisaría de la Policia Nacional en Santiago.
Goretti Sanmartñin insiste que "a colaboración entre Policia Local e Policia Nacional, que ten competencias en seguranza" trae consigo en santa Marta y en toda la ciudad "un traballo invisible e calado" para luchar contra el trapicheo y tráfico de drogas e insta "á que as investigacións sigan o seu curso".
Con respecto al desarrollo urbanístico en Mallou, la alcaldesa Goretti Sanmartín califica de "relevante" el proyecto de más de 3.600 viviendas proyectadas por el IGVS en la zona norte de Santiago y, con respecto a la preocupación de los propietarios de fincas por el bajo precio proyectado para las expropaciones "todas as cuestións que nos fagan chegar, faremos de trasmisores. Sanmartín cree que "o número de vivendas é moi relevante" y espera "que haxa melloras para a cidadanía".
Por otra parte Goretti Sanmartín avanza que "a próxima semana o concelleiro de Obras se reunirá cos veciños da rua García Lorca para informar do modificado da obra trala aparición da tubaxe sorettada que obrigou a paralizar os traballos" que aguarda estén concluñidos en abril de 2027.
Goretti Sanmartín apunta a "que ten que haber informes e hai informes de tráfico que din que a zona onde está ubicado o radar en Conxo é un lugar perigoso", con lo que defiende que no se retire el radar de Conxo. Sanmartín insta a que "hai que cumplir as normas e rebaixar a velocidade". Por el momento, el radar de Conxo, no se retirará