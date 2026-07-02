"Un euro que mueve montañas"

La Policía Nacional entrega un cheque con 7.881 euros logrado tras la recaudación de actividades solidarias para la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple

La comisaria del Cuerpo Nacional de Policía en Santiago Nuria Palacios hizo entrega esta mañana en la sede de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple de un cheque valorado en 7.881 euros logrado tras la recaudación de diversas actividades solidarias por parte de la Policia Nacional junto a Mupol y varias empresas colaboradoras. La Comisaría de la Policia Nacional agradecía el trabajo y generosidad de los agentes de la Policia en Santiago así como de la sociedad compostelana que ha hecho posible esta recaudación al tiempo que reconoce que "estamos muy sorprendidos" por la cantidad lograda. Tras la celebración el pasado año de la carrera solidaria Ruta091, que logró en Santiago el récord de recaudación de las carreras orgabizadas por la Policia Nacional en toda España, el CNP siguió realizando actividades solidarias a favor de ACEM durante los pasados meses. Por su parte la directora de ACEM Susana Conde agradeció la generosidad de la Policia Nacional así como el trabajo realizado al lograr un montante económico que servirá para el desarrollo de actividades de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple- Suana Conde explica que "adía de hoy son 355 los usuarios en ACEM" y añade que "en este último año emos tenido un aumento muy importante de usuarios nuevos". Desde ACEM agradecieron al Cuerpo Nacional de Policía la enorme generosidad y solidaridad con la asociación