Cáritas facilitó 627 inserciones laborales en Santiago durante el año 2025 con sus programas de empleo y formación

El área de empleo de Cáritas Santiago logró un total de 627 inserciones laborales a lo largo de 2025, según el balance anual de actividades presentado este martes en la capital gallega.

El informe se dio a conocer en un acto celebrado en el Palacio del Carmen, presidido por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, junto a la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía. El encuentro contó además con la participación de representantes de la Xunta de Galicia, del Ayuntamiento de Santiago, empresas colaboradoras y personas participantes en los programas de inserción sociolaboral.

Según destacó la entidad, estas cifras consolidan un modelo de intervención centrado en el acompañamiento personalizado y en la generación de oportunidades reales de acceso al mercado laboral. Del total de inserciones, 66 estuvieron directamente vinculadas a procesos formativos impartidos por Cáritas, mientras que las 561 restantes fueron resultado de la gestión de ofertas de empleo y de la intermediación con empresas.

Durante su intervención, el arzobispo de Santiago subrayó que “el empleo digno no solo garantiza ingresos económicos, sino que devuelve estabilidad, autoestima y esperanza a muchas personas y familias”. Asimismo, defendió “la necesidad de construir una economía que no descarte a nadie y que sitúe a la persona en el centro”.

Por su parte, Pilar Farjas puso en valor “la capacidad transformadora de los itinerarios integrales de inserción”, al señalar que “detrás de cada contrato existen procesos complejos de acompañamiento personal, formación, escucha y recuperación de la confianza”.

La directora de Cáritas destacó también “la creciente implicación del tejido empresarial gallego en la generación de oportunidades laborales inclusivas”.

La entidad incidió especialmente en la importancia de los denominados “itinerarios completos” de inserción sociolaboral, entendidos como procesos en los que cada participante recorre todas las fases previstas de acompañamiento: diagnóstico inicial, orientación laboral, formación, intermediación y seguimiento. Estos itinerarios concluyen, en la mayoría de los casos, con el acceso a un empleo y, en otros, con una mejora significativa de la empleabilidad y de la autonomía personal.

Además, Cáritas lanzó un mensaje a las administraciones públicas para que prioricen en sus programas la atención a mujeres migrantes y favorezcan su inserción mediante procesos integrales.

Los principales sectores de inserción continúan siendo el sector servicios —especialmente empleo doméstico, limpieza y cuidados—, además de hostelería, comercio y logística.

Mujeres migrantes de entre 30 y 55 años

En cuanto a los perfiles atendidos, Cáritas Diocesana de Santiago constató una mayoría de mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral, que representan el 70% del total de personas acompañadas.

Se trata, en su mayoría, de mujeres migrantes de entre 30 y 55 años, muchas de ellas con una estancia reciente en España o que acaban de obtener autorización de trabajo, en ocasiones tras haber atravesado situaciones de irregularidad administrativa.

El perfil predominante se concentra especialmente en la franja de edad de 45 a 55 años, que supone el 44% de las personas atendidas, con un peso significativo de población de origen extracomunitario, que alcanza el 63%.

Asimismo, un 28% cuenta con titulación superior, aunque en la mayoría de los casos estas cualificaciones siguen pendientes de homologación en el sistema educativo y laboral español, lo que limita su acceso a empleos acordes con su formación y experiencia.

La entidad destacó además el impacto directo de la formación en el acceso al empleo. Las personas que completan itinerarios formativos con prácticas laborales suelen encontrar trabajo antes de un mes tras finalizar el proceso y, en muchos casos, son contratadas por las propias empresas donde realizaron las prácticas. En cambio, cuando no existe formación previa, el tiempo medio de acceso al empleo se sitúa en torno a los tres meses.

Experiencia personal y reconocimiento empresarial

Durante el acto, Ada Cabrera, participante de la bolsa de empleo de Cáritas, compartió su experiencia personal de acompañamiento e inserción laboral. Asimismo, la entidad reconoció la colaboración de distintas empresas implicadas en estos programas.

En este contexto, Cáritas recordó que mantiene abiertas nuevas alianzas con empresas interesadas en incorporar profesionales acompañados por la organización.

La jornada concluyó con la entrega simbólica de diplomas al alumnado participante en las acciones formativas desarrolladas durante 2025 y con un encuentro entre participantes, empresas e instituciones colaboradoras.

Además de la edil compostelana María Rozas, asistieron al acto el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, y la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado.