La alcaldesa de Santiago propone conceder la Medalla de Ouro a Xosé Manuel Beiras tras su fallecimiento

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ha expresado su “profundo pesar” por el fallecimiento de Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, y ha anunciado su intención de proponer que el Ayuntamiento le conceda la Medalla de Ouro de la ciudad.

Sanmartín ha destacado las “hondas raíces” de Beiras con Compostela y ha asegurado que su figura representa a la ciudad “en cualquiera de sus facetas”, tanto política como académica y cultural.

“Compostela pierde a una persona que no podía encarnar mejor ni representar mejor a nuestra ciudad”, ha señalado la regidora en declaraciones a los medios, en las que también ha reivindicado la trayectoria y el “trabajo inmenso” desarrollado por Beiras.

La alcaldesa ha recordado asimismo el “honor” de haber compartido con él parte de su trayectoria política y ha definido al histórico dirigente como una persona “profundamente humana y excepcionalmente brillante”. Entre los momentos compartidos durante su etapa como alcaldesa, ha mencionado la plantación de un tejo en su honor, en junio de 2025, así como el reconocimiento como Filla Predilecta de Aurora Pereira, pareja de Beiras, fallecida en 2023.

Sanmartín trasladará ahora a la Comisión de Honores y Condecoraciones la propuesta para conceder a Beiras la Medalla de Ouro. La alcaldesa confía en que la iniciativa cuente con un acuerdo “unánime” antes de ser sometida a la aprobación del pleno municipal. Una vez completados estos trámites, el Ayuntamiento organizaría el correspondiente acto de entrega y reconocimiento.

Preguntada por la posibilidad de declarar el luto oficial, Sanmartín ha señalado que la Medalla de Ouro constituye “el máximo reconocimiento oficial” que puede conceder el Ayuntamiento de Santiago.

La regidora también ha confirmado que acudirá este viernes al Museo do Pobo Galego, donde la ciudadanía podrá rendir homenaje a Beiras a partir de las 12.00 horas, según ha decidido su familia.

Pésame del resto de la corporación

La portavoz de Compostela Aberta (CA), María Rozas, ha trasladado su “tristeza enorme” por el fallecimiento y ha expresado su apoyo y afecto a familiares, allegados y compañeros de Anova, formación fundada por Beiras e integrada en Compostela Aberta.

Rozas ha reivindicado además la figura del histórico político gallego como una “persona clave en la historia democrática gallega”.

También la concejala no adscrita Mercedes Rosón ha lamentado públicamente su muerte y ha escrito en sus redes sociales: “Siempre en mi alma y mi corazón”.

Por su parte, el portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, ha trasladado igualmente su pésame y cariño a la familia, amistades y compañeros de Xosé Manuel Beiras.