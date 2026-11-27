Asistiron ademáis dos elaboradores, alumnos do Obradoiro e profesores, a directora territorial da Consellería do Mar en Vigo, Elena Suárez; o alcalde do Grove, José Cacabelos; a secretaria da Confraría de pescadores e o xerente da Mancomunidade do Salnés, José Ramón Guinarte.
Numerosos veciños, curiosos e visitantes acudiron a degustar as catro elaboración:croquetas de centola, lobster roll de centola, ensalada mar e monte con centola, e alubias con centola, acompañado de sangría de albariño, mango e xenxibre con coral de Loureiro.