O inicio do curso escolar é unha dos acontecementos principais do día. Repasamos todos os detalles co concelleiro de educación de Pontevedra e o presidente da FANPA. En materia medio ambiental profundizamos no monocultivo do eucalipto. E, nos últimos minutos, entramos na realidade da trata de mulleres e a prostitución na ante sala da proxección do documental ‘Proxeneta’ da actriz e activista Mabel Lozano.