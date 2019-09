As novidades na crise do sector lácteo co desbloqueo ante as industrias centran a nosa atención no inicio do programa xunto co repaso polas noticias do día no ámbito comarcal. Saimos de paseo co alcalde de Pontevedra, Miguel A. Fernández Lores, pechando unha nova temporada de paseos que serviu para analizar a actividade das diferentes concellerías e repasar a actualidade cos seus responsables. E estreamos sección: "Ponte Calidade" para dar protagonismo aos nosos produtores locais, artesáns, empresarios... que contribuen á economía pontevedresa poñendo no mercado produtos de calidade