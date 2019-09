Entre micros y libros

O escritor e xornalista Miguel Anxo Murado estivo con nós na Librería Cronopios para presentar o seu último libro, "Tres minutos no aire": unha recompilación de textos que el lía semanalmente no diario cultural da Radio Galega entre os anos 2006 e 2009. Murado escribe historias que só pode escribir un gran viaxeiro literario como el, artigos sobre a Historia, a literatura e a vida cotiá cheos de emocións ao máis puro estilo Cunqueiro, a quen recoñece que lle debe o feito de ser escritor. No fondo, o tempo como motor transformador do mundo é o gran tema en todas estas pequenas historias de Murado e confesounos que lle fascina ata tal punto como para pensar en escribir un libro unicamente sobre "o tempo" e o seu poder para poñer cada cousa no seu lugar. Volve escoitar neste podcast a entrevista con Susana Pedreira