A este camino se han sumado en 2026 cuarenta municipios gallegos de las cuatro provincias, que hoy han recibido sus Flores de Honra. Estos galardones reconocen su labor ambiental en una escala del 1 al 5, siendo cinco la máxima distinción. Pedro Calaza, director del programa, lo explicaba así: “La Flor de Honra es la expresión visible de una gestión más amplia, que requiere suelos vivos, un uso responsable del agua, arbolado adecuado y bien conservado, biodiversidad, planificación, mantenimiento profesional y participación ciudadana. Además de plantar más, el objetivo es reconocer los valores existentes, conservarlos, conectarlos y mejorarlos, atendiendo a la escala y a las características de cada municipio”.

FLORES DE HONRA 2026

4 Flores de Honra (5 ayuntamientos): Allariz, Carballo, Chantada, Salceda de Caselas, Tomiño.

3 Flores de Honra (14): Arteixo, Caldas de Reis, O Carballiño, Culleredo, Lalín, A Laracha, As Pontes de García Rodríguez, O Rosal, Salvaterra de Miño, San Sadurniño, As Somozas, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vimianzo.

2 Flores de Honra (15): Abegondo, Cambados, Cuntis, Curtis, A Guarda, Leiro, Manzaneda, Marín, Mondariz-Balneario, Mos, Oza-Cesuras, Ponteareas, Sada, Sanxenxo, Sarria.

1 Flor de Honra (6): A Estrada, Mondariz, As Neves, A Pobra de Trives, Ponteceso, San Xoán de Río.

Caldas de Reis fue reconocido con tres Flores de Honra en la gala de Vilas en Flor de Galicia celebrada en Salceda de Caselas. La distinción reconoce el buen hacer del Concello por el proyecto del Jadín Botánico, la Carballeira y el parque de Choróns, así como la Ruta da Auga, e pone en valor el trabajo municipal de recuperación y cuidado del patrimonio natural.

El teniente de alcalde y responsable municipal de Cultura e Turismo, Manuel Fariña, valoró este reconocimiento como un respaldo al rumbo emprendido: facer do patrimonio de Caldas un espazo vivo, coidado e ao servizo da veciñanza, que contribúa tamén a dar a coñecer a vila.

«Estas tres flores son un orgullo para Caldas e un impulso para seguir recuperando o que é de todos. Cando coidamos o Botánico, a Carballeira ou os nosos ríos, estamos coidando os lugares onde medramos, onde paseamos e onde queremos que xoguen os nosos fillos. Aí é onde o traballo dun Concello cobra sentido», afirmóFariña.

Sanxenxo obtiene el reconocimiento a la gestión sostenible de sus recursos, la mejora de los espacios públicos y verdes al recibir dos “Vilas en Flor”, que recogió el concejal de medio ambiente servicios Yago Torres, superando así el reconocimiento de 2024 y 2025 de una “Vila en Flor”. El municipio cuenta con una red consolidada de espacios verdes urbanos y periurbanos que supera los 442.000 metros cuadrados. El inventario botánico municipal registra más de 2.000 ejemplares arbóreos de especies autóctonas y de ornamento, complementados con más de 7.000 especies arbustivas y florales repartidas en más de 220 ubicaciones.

El jurado ha reconocido la humanización y ampliación de espacios públicos en los que, se ha incorporado arbolado y plantas autóctonas como la rúa Progreso, el boulevard de Portonovo y el mirador de A Pexeira, en el que se ha valorado la reutilización de los bloques de hormigón y la renaturalización del frente marítimo.

Para más información: Las Vilas en Flor de Galicia