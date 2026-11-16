Combarro obtiene el Reconocimiento al Turismo Gastronómico en los Premios Pueblos Mágicos 2027

Pueblos Mágicos de España da a conocer los ganadores de sus Premios Nacionales y Regionales 2027: un reconocimiento a los territorios, las personas y las iniciativas que dan vida al medio rural.

Pueblos Mágicos de España y la Ruta Galicia Mágica destacan los pescados, mariscos, la merluza a la gallega, preparaciones al ajillo y el aguardiente como referencias de la zona.

La información turística oficial de Poio recuerda que sus casi veinte kilómetros de litoral sostienen una cultura marinera en la que mejillones, almejas y pescados llegan a la mesa gracias al trabajo diario de quienes viven de la ría.

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