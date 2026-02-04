Uned Pontevedra

José María Leal Bóveda, doctor en historia, galardonado con el premio Valentín Paz Andrade

Alcanzó la distinción de este prestigioso premio de la Universidad de Santiago por su tesis doctoral sobre “Pesca e Negocio na Galicia cantábrica: de Cariño a Ribadeo entre o Catastro de Ensenado e o desestanco do sal”.

Redacción

Pontevedra |

José María Leal Bóveda con Rafael Cotelo y alumnos de la UNED tras recibir su premio en Santiago
José María Leal Bóveda, doctor en historia.y colaborador de UNED Pontevedra | Onda Cero Pontevedra

El doctor en Historia José María Leal Bóveda, ponente habitual en las actividades de Extensión Universitaria de la UNED en Pontevedra, ha sido distinguido con uno de los Premios Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia por su tesis doctoral “Pesca e Negocio na Galicia cantábrica: de Cariño a Ribadeo entre o Catastro de Ensenada e o desestanco do sal”, reconocida como la mejor tesis del año entre las publicadas en cualquier universidad.

El acto de entrega del galardón tuvo lugar en el Pazo de San Xerome, en Santiago de Compostela, sede institucional de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). La ceremonia estuvo presidida por el rector de la USC, Antonio López Díaz; el presidente del Consello Económico e Social de Galicia (CES), Manuel Pérez Álvarez, y el director del Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA), Rubén Lois, y asistió también el coordinador de Extensión Universitaria y Actividades de la UNED, Rafael Cotelo Pazos.

Los Premios Valentín Paz Andrade, convocados por el IDEGA de la USC y el CES, reconocen desde hace más de una década las mejores investigaciones plasmadas en artículos y tesis doctorales centradas en el análisis de la realidad socioeconómica de Galicia, contribuyendo al conocimiento y a la reflexión sobre su desarrollo económico y social.

José María Leal Bóveda estuvo acompañado en este solemne acto por Rafael Cotelo Pazos, acompañado por alumnado de Extensión Universitaria y del programa UNED Senior, quienes quisieron arropar al premiado en una jornada especialmente emotiva y significativa.

La ceremonia contó asimismo con la presencia de la familia de José María Leal Bóveda, que compartió este importante reconocimiento, reflejo no solo de su excelencia investigadora, sino también de su cercanía personal y calidad humana.

Desde la UNED de Pontevedra se valora este premio como un motivo de orgullo y satisfacción, destacando la sólida trayectoria académica de José María Leal Bóveda y agradeciendo su colaboración y aportación constante a la vida académica y cultural del centro.

