Homenaje a la primera alcaldesa de Galicia, Concepción Pérez Iglesias, con un torneo de pádel en Portas

La Asociación Veciñal Cultural e Músico Deportiva Ágora do Atlántico-Amigos de UNED Pontevedra, con la colaboración del Concello de Portas, la UNED Pontevedra, y el Aula UNED de Portas, organiza el I Torneo de Pádel Concepción Pérez Iglesias, una iniciativa que busca reivindicar la figura de la primera alcaldesa de Galicia y una de las primeras de España a través de una jornada que combinará deporte, igualdad, inclusión y memoria histórica.

La competición se celebrará el próximo 13 de junio en las instalaciones de la antigua Azucreira de Portas y cuenta con la financiación de la Deputación de Pontevedra.

El torneo reunirá a un total de 48 participantes distribuidos en categorías masculina, femenina y mixta, en una apuesta por fomentar la inclusión, la convivencia y la igualdad de oportunidades a través del deporte. Todos los jugadores recibirán una camiseta oficial del evento y competirán por los premios establecidos por la organización.

Recuperación de referentes históricos

El presidente de la Asociación Ágora do Atlántico-Amigos de UNED Pontevedra, Rafael Cotelo Pazos, explica que esta iniciativa responde al compromiso de la entidad con la promoción de valores sociales y la recuperación de referentes históricos vinculados a la igualdad.

"Desde la asociación trabajamos para impulsar proyectos de carácter social, cultural y deportivo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y a fortalecer la cohesión social. En esta ocasión hemos querido unir deporte e igualdad para reconocer la figura de Concepción Pérez Iglesias, una mujer que rompió los techos de cristal de su tiempo y abrió camino a muchas otras mujeres en el ámbito institucional", señala Cotelo.

Rafael Cotelo destaca además que el torneo pretende contribuir a la recuperación de la memoria colectiva y al reconocimiento de mujeres que desempeñaron un papel decisivo en la transformación social de Galicia. “Queremos que esta cita deportiva sirva también para acercar a la ciudadanía la historia de una mujer extraordinaria que situó a Portas en la historia de Galicia y de España. El deporte es una herramienta privilegiada para transmitir valores, generar convivencia y construir una sociedad más igualitaria e inclusiva”, añade.

Con esta iniciativa, la Asociación Ágora do Atlántico-Amigos de UNED Pontevedra, la UNED Pontevedra, el Aula UNED de Portas y el Concello de Portas refuerzan su compromiso con la promoción de la igualdad, la participación ciudadana y la recuperación de la memoria histórica, convirtiendo durante una jornada a Portas en un punto de encuentro para el deporte, la cultura y el reconocimiento de quienes contribuyeron a transformar la sociedad gallega.

Legado de Concepción Pérez Iglesias

Más allá de su dimensión deportiva, el torneo nace con el objetivo de poner en valor el legado de Concepción Pérez Iglesias, quien ejerció como alcaldesa de Portas entre 1925 y 1930, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a una alcaldía gallega en una época en la que las mujeres aún no habían conquistado derechos fundamentales como el sufragio universal.

Nacida en Santiago de Compostela en 1881 y maestra de profesión, desarrolló gran parte de su vida en la parroquia de Lantaño. Su nombramiento supuso la ruptura de importantes barreras sociales e institucionales, abriendo camino a la participación de las mujeres en la vida pública y convirtiéndose en un referente de igualdad, liderazgo y compromiso con la sociedad.