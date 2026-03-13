Sanidade

O Sergas salienta a reducción de tempos de agarda nas listas dos hospitais de Ourense

Aumentou a presión asistencial

Paco Sarria

Ourense |

O Sergas salienta a reducción de tempos de agarda nas listas dos hospitais de Ourense
O Sergas salienta a reducción de tempos de agarda nas listas dos hospitais de Ourense | onda cero ourense

A área sanitaria de Ourense, Verin e O Barco reducíu os seus tempos de acceso e consultas ás intervención pese a incrementar a súa actividade asistencial, segundo o xerente, Santiago Camba.

O tempo medio de acceso a unha primeira consulta reduciuse en máis dun 27% (casi 24 días menos de espera) pasando a unha media de 62 días.

A espera cirúrxica baixou en máis dun 12% respecto ó 2024 e o acceso a intervención de prioridade 1 por debaixo dos 10 días.

O ano pasado rexistráronse máis de 24 mil intervención cirúrxicas e 552 mil consultas de área.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer