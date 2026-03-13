O Sergas salienta a reducción de tempos de agarda nas listas dos hospitais de Ourense

A área sanitaria de Ourense, Verin e O Barco reducíu os seus tempos de acceso e consultas ás intervención pese a incrementar a súa actividade asistencial, segundo o xerente, Santiago Camba.
O tempo medio de acceso a unha primeira consulta reduciuse en máis dun 27% (casi 24 días menos de espera) pasando a unha media de 62 días.
A espera cirúrxica baixou en máis dun 12% respecto ó 2024 e o acceso a intervención de prioridade 1 por debaixo dos 10 días.
O ano pasado rexistráronse máis de 24 mil intervención cirúrxicas e 552 mil consultas de área.