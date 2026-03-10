Transportes

Os socialistas de Ourense apoian a Plataforme Dereito ao Tren

Reuníronse con membros da Plataforma para dar conta das súas xestións

Paco Sarria

Ourense |

Os socialistas ourensáns suscribiron e apoian as reivindicacións da plataforma Dereito ao Tren e din que traballan para a recuperación das frecuencias do AVE suprimidas na estación de A Gudiña.

O secretario dos socialistas ourensáns, Álvaro Vila, declarou que están traballando a tódolos níveis; tanto con Alcaldes e Alcaldesas da bisbarra como a nivel galego e estatal onde a deputada e o senador do partido en Madrid; Marga Martín e Rafaél Villarino; realizan xestións ó respecto.

Fan fincapé en que non é unha reivindicación puntual, senón unha loita estrutural polo futuro do rural galego.

