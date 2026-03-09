El Aceites Abril Voleyourense suma un punto en el derbi gallego

El partido comenzó con ventaja para el conjunto local, que logró imponerse en el primer set por 25-19 tras tomar la iniciativa en el tramo final del parcial. Sin embargo, el Aceites Abril Voleyourense reaccionó con personalidad en el segundo set, mostrando mayor estabilidad en recepción y mayor eficacia en ataque para igualar el encuentro con un claro 17-25.

El tercer set volvió a caer del lado coruñés. Zalaeta consiguió abrir pequeñas diferencias en la fase intermedia del parcial y supo administrarlas hasta el 25-19, obligando al equipo ourensano a volver a remar para mantenerse en el partido.

Reacción y empate para forzar el tie-break.

Lejos de bajar los brazos, el Aceites Abril Voleyourense volvió a mostrar su capacidad competitiva en el cuarto set. El equipo mantuvo mayor regularidad en el juego ofensivo y consiguió llevar el partido al quinto set tras cerrar el parcial por 17-25.

Un tie-break muy ajustado

El desempate mantuvo la misma dinámica de igualdad. Ambos equipos llegaron al tramo final con opciones, pero Zalaeta logró gestionar mejor los últimos puntos para cerrar el tie-break por 15-12 y llevarse la victoria. El Aceites Abril Voleyourense sumó un punto importante tras un partido muy exigente y equilibrado, en el que el equipo mostró carácter competitivo y capacidad de reacción ante un rival directo.