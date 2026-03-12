Noticias de empresa

La CRDO Ribeiro logra nueve medallas en el Concurso «Mundus Vini»

La DO Ribeiro ha recibido un total de 9 medallas tras la publicación de los resultados del concurso internacional de vinos Mundus Vini, una competición que se desarrolló del 25 al 28 de febrero en Neustadt an der Weinstraße, Alemania.

Redacción

Ourense |

CRDO RIBEIRO
Las bodegas de la D.O. Ribeiro han obtenido un total de nueve medallas

4 medallas de oro

Las cuatro distinciones de oro han recaído en el vino Finca Pazo Carballo 2024 de Bodegas Docampo, Ramón do Casar Nobre 2024 y Ramón do Casar Godello 2024, ambos de Adega Ramón do Casar y Torre do Olivar Expresión 2025, de Adegas Pazo do Mar.

5 medallas de plata

Los cinco galardones de plata han sido para los vinos Casal de Armán blanco 2024 de Bodegas Casal de Armán, Catro Parroquias Treixadura 2025 de Bodegas Loeda, Gran Alanís Castes Blancas 2025 de Bodega Alanís, Ramón do Casar Lento 2024 y Ramón do Casar Varietal 2025 de Adega Ramón do Casar.

Treixadura Ribeiro
CRDO Ribeiro

La presidenta del C.R.D.O. Ribeiro, Concha Iglesias, ante los resultados comenta “presagio que empieza una nueva temporada de magníficos resultados en los concursos internacionales vinícolas, lo que revelará que seguimos en el buen camino y pondrá de manifiesto, un año más, la gran calidad de los vinos de la D.O. Ribeiro”.

Vinos de todo el mundo se presentaron al 38º Gran Premio Internacional del Vino Mundus Vini, concurso que rinde homenaje a los mejores vinos en la degustación de primavera de 2026. En total, el jurado internacional de expertos concedió 46 medallas de Gran Oro, 2.327 de Oro y 1.434 de Plata a los mejores vinos de la Cata de Primavera de Mundus Vini.

