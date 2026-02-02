Municipal

A oposición teme a perda de fondos europeus no Concello de Ourense

Socialistas e nacionalistas falan de caos

O PP facilita a aprobación dos orzamentos do concello de Ourense
Socialistas e nacionalistas coinciden en denunciar tra-lo pleno extraordinario do sábado para levantar 6 reparos de intervención a obras, a posible perda de fondos europeus.

Os nacionalistas, que abandonaron a sesión que calificaron de farsa, sinalaron que o Alcalde pretendeu con ela xustificar a súa incapacidade e responsabilizar ós funcionarios e á oposición da perda de fondos europeus.

Para o edil Xosé Manuel Puga quedou en evidencia o terrible descontrol que existe no consistorio.

Pola sua parte os socialistas esixen a demisión do Alcalde e dos edís responsables, desta perda de fondos estatais millonarios que agora deberemos pagar os ourensáns.

Demandan asemade a convocatoria urxente dunha xunta de voceiros para recibir as oportunas explicacións polo sucedido como explicou a edil María Fernández.

Dende o concello o goberno local nega a maior e lembra que o levantemento de 6 reparos, cos votos a favor de Democracia Ourensana e a abstención de populares e socialistas permitirá continuar as obras do ascensor da Avenida de Marín, a humanización da rúa Alejandro Pedrosa, as transformacións urbás da Avenida de Portugal e Coto de Canedo, e a comunicación oficial da implantación da ZBE.

