Manuel Baltar destaca os beneficios do programa de Termalismo Social da Deputación

Manuel Baltar destacou na súa intervención, na que estivo acompañado polo director da Área Provincial de Benestar, José Juan Cerdeira, as figuras clave que resumen a década do programa: “Este plan creou e mantivo emprego nos concellos rurais en anos complicados. , xerando nestes dez anos unha facturación directa de máis de cinco millóns de euros. É dicir, 500.000 euros ao ano ou, tendo en conta que o programa funciona 11 meses ao ano, 45.500 euros ao mes ou máis de 1.500 euros ao día.

O presidente da Deputación tamén destacou as máis de 75.000 pernoitas xeradas nos balnearios ourensáns, cunha alta presenza de clientes de fóra da provincia: “Dous terzos dos usuarios do programa non son ourensáns, o que demostra a moi alta aceptación. do Programa". Con estas cifras, Manuel Baltar sinalou o “total éxito dun programa nacido en 2013, cando os cinco balnearios que daquela estaban abertos ao público -Laias, Arnoia, Baños de Molgas, Lobios e O Carballiño, aos que se posteriormente únense a Partovia e Cortegada-, “achegouse á Deputación para propoñer a creación dunha iniciativa que atraia máis clientes ás termas. E entre todos conseguímolo”.

Potencial estratéxico para a provincia, especialmente no rural

A decisión de poñer en marcha o programa, lembrou Manuel Baltar, partiu da “oportunidade de ofrecer servizos de saúde, benestar e envellecemento activo a través do termalismo, entendendo como estratéxico o potencial que as súas augas representaban para a provincia. balnearios que os explotan e os postos de traballo que se xeran nos concellos nos que se sitúan, xeralmente en medio rural.

O presidente da Deputación valorou a alianza público-privada e a aposta tecnolóxica por facilitar a relación entre a administración e a cidadanía como claves do programa: "Este programa é un referente provincial en simplificación administrativa, facilitando os trámites aos veciños".

Ademais, Manuel Baltar destacou a importancia da cooperación con Renfe na aposta por sumar competitividade no sector termal de Ourense. “Combinamos os desprazamentos en tren co transporte desde a estación a cada un dos balnearios”, lembrou o presidente da Deputación antes de salientar a importancia da chegada do AVE: “Un cambio de paradigma que xa está a abrir novas oportunidades para as provincias. balneario. En Ourense sabemos aproveitar estas potencialidades e con fitos como este programa levamos unha década demostrándoo”.