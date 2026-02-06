Cooperación

Gadis reafirma o seu compromiso contra o cancro

Do 6 ao 15 de febreiro, todos os supermercados Gadis únense á campaña “A compra da túa vida”, co fin de recadar fondos para a investigación e o apoio aos pacientes e as súas familias.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Gadis volve participar na campaña solidaria “A compra da túa vida”. É o quinto ano consecutivo que apoia esta iniciativa da Asociación Española Contra o Cancro (AECC), que ten como obxectivo conseguir fondos para financiar proxectos de investigación científica e para facilitar a asistencia integral dos pacientes e a súa contorna familiar.

A campaña ponse en marcha este venres, día 6, e estará activa ata o 15 de febreiro en todos os Gadis de Galicia e Castela e León co fin de ampliar o seu alcance. Como en anos anteriores, a forma de colaborar é mediante doazón económica a partir de 1 euro ao pasar por caixa.

Desde Gadis agradecen de antemán a solidariedade dos seus clientes, que sempre apoian esta acción que se desenvolve ao fío do Día Mundial contra o Cancro. Así, a súa xenerosidade permitiu entregar á AECC preto de 80.000 € nas últimas catro edicións.

Ademais de recadar fondos, esta iniciativa contribúe a aumentar a sensibilización social sobre a prevención e a subliñar a importancia de avanzar nos estudos científicos, fortalecer a asistencia sanitaria e mellorar o benestar dos pacientes a través dunha atención integral.

