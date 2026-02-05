Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense recibe a Arona en O Pompeo

El Aceites Abril Voleyourense afronta este fin de semana una nueva jornada de la Superliga 2 Femenina, en la que recibirá en el Polideportivo O Pompeo a Arona, rival exigente y de alto ritmo competitivo.

Onda Cero Ourense

Ourense |

El Aceites Abril Voleyourense recibe a Arona en O Pompeo
El Aceites Abril Voleyourense recibe a Arona en O Pompeo | onda cero

El equipo ourensano llega a esta cita con el objetivo de hacerse fuerte en casa y ofrecer una versión más regular durante todo el encuentro, especialmente en recepción y en la eficacia en las fases de ataque y transición. El trabajo semanal se ha centrado en mejorar la estabilidad del juego y reducir errores no forzados, factores decisivos ante un rival de este nivel.

Arona se caracteriza por su potencia ofensiva y su capacidad para mantener un ritmo alto, además de una buena organización defensiva que obliga a disputar puntos largos. El Aceites Abril Voleyourense necesitará presión desde el saque, orden en bloqueo-defensa y continuidad para competir los finales de set.

El club anima a la afición a acompañar al equipo en O Pompeo en un partido de máxima exigencia, donde el apoyo de la grada será un factor importante.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer