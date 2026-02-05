El Aceites Abril Voleyourense recibe a Arona en O Pompeo

El equipo ourensano llega a esta cita con el objetivo de hacerse fuerte en casa y ofrecer una versión más regular durante todo el encuentro, especialmente en recepción y en la eficacia en las fases de ataque y transición. El trabajo semanal se ha centrado en mejorar la estabilidad del juego y reducir errores no forzados, factores decisivos ante un rival de este nivel.

Arona se caracteriza por su potencia ofensiva y su capacidad para mantener un ritmo alto, además de una buena organización defensiva que obliga a disputar puntos largos. El Aceites Abril Voleyourense necesitará presión desde el saque, orden en bloqueo-defensa y continuidad para competir los finales de set.

El club anima a la afición a acompañar al equipo en O Pompeo en un partido de máxima exigencia, donde el apoyo de la grada será un factor importante.