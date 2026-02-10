Galiciencia

Concurso para deseñar a camiseta oficial de Galiciencia 2026

O 16 de marzo remata o prazo para presentar as propostas, que deberán centrarse na temática desta edición, a “Ciberseguridade”.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Concurso para deseñar a camiseta oficial de Galiciencia 2026
Concurso para deseñar a camiseta oficial de Galiciencia 2026 | Galiciencia

Este certame diríxese a todo o alumnado de Primaria dos centros educativos de Galicia. As propostas deben ter como punto de referencia calquera obxecto ou contorna relacionada coa temática desta edición, que é a “Ciberseguridade”. O prazo para presentalas remata o vindeiro 16 de marzo.

O alumnado de Primaria de toda Galicia pode participar no concurso

Os alumnos e alumnas que desexen participar deberán enviar, a través do seu centro educativo, un correo electrónico cos seus deseños escaneados a galiciencia@tecnopole.gal. Tamén se poden presentar os orixinais na recepción de Tecnópole, xa sexa en persoa ou por correo postal.

Cada persoa poderá presentar ata un máximo de dous deseños, que deberán ser orixinais e inéditos e non ter sido premiados en ningún outro certame. Entregaranse nun folio tamaño A4 e o deseño deberá ocupar polo menos a metade do folio e realizarse sobre fondo branco. Cómpre indicar o título da obra -que ha de ser anónima-, o centro educativo ao que pertence, xunto a un teléfono de contacto e correo electrónico do/a docente ou titor/a do alumno/a participante.

Concurso para deseñar a camiseta oficial de Galiciencia 2026
Concurso para deseñar a camiseta oficial de Galiciencia 2026 | Galiciencia

Un xurado de expertos decidirá a proposta gañadora, que se fará pública a través da páxina web e das redes sociais de Galiciencia. O premiado recibirá camisetas para toda a súa clase de Primaria, con exemplares tamén para os seus docentes e familiares. Así mesmo, distribuiranse camisetas entre o persoal da organización e entre o alumnado que expoña os seus proxectos na feira.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer