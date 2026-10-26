Sucesos

Detido en Ourernse con 37 envoltorios de estupefacientes

No momento do rexistro intentou fuxir

Paco Sarria

Ourense |

Detido en Ourense tras intentar arroiar a uns axentes da policía local
Detido en Ourense tras intentar arroiar a uns axentes da policía local | onda cero

A Policía Local de Ourense detivo a unha persoa tras intervir 37 envoltorios cunha substancia presumiblemente estupefaciente.

Os axentes interviron tamén 975 euros en efectivo e trasladaron ó detido ás dependencias da Policía Nacional.

Os axentes intervintes deron o alto a un motociclista ó que atoparon 13 envoltorios entre as súas pertenzas. Cando se producía o rexistro o individuo fuxíu a pe, cruzando a calzada habendo circulación de vehículos, xerando unha situación de risco.

Perseguido polos axentes, déronlle alcance intervíndolle nese momento o resto dos envoltorios.

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