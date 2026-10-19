Europa FM busca a la estrella del karaoke con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestro 30 aniversario

Europa FM cumple 30 años y quiere celebrarlo con quienes han estado al otro lado del altavoz durante todo este tiempo: sus oyentes de la provincia de Ourense. Por eso nace Treinta y Canto, un concurso nacional de karaoke pensado para todos aquellos que alguna vez han cantado sus canciones favoritas a pleno pulmón, ya fuera en la ducha, en el coche o delante de sus amigos. Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo sobre un escenario real en el Café Bar Karaoke Rías Baixas 2 con la colaboración de Karaokemedia.
¿Cómo participar en 'Treinta y Canto'?
- Grabar un vídeo con una canción de la playlist ofical de Europa FM (el listado está incluido en las bases legales y al final de este texto).
- Enviar el vídeo al correo electrónico comercialourense@ondacero.es
Entre todas las candidaturas se seleccionará a los aspirantes que actuarán el 30 de octubre en el Café Bar Karaoke Rías Baixas 2 en el barrio de A Ponte en Ourense.
Qué ciudades de España participan en Treinta y Canto
La primera edición de Treinta y Canto recorrerá diferentes puntos del país con semifinales en el Casino La Toja (provincia de Pontevedra), Valencia y Castellón (fase regional conjunta), Cáceres, Badajoz, Mérida, Lleida, Salamanca, A Coruña, Ourense, Málaga, Marbella y Pamplona.
Una gran final y un premio muy especial
El mejor de cada ciudad conseguirá el pase a la gran final nacional, donde será el público quien elija al ganador mediante una votación online en la web de Europa FM. El vencedor disfrutará, además, de una entrevista en Cuerpos Especiales y una noticia en la web, convirtiéndose en una de las caras visibles de este 30 aniversario.
No importa cantar perfecto, importa darlo todo
Más allá del premio, Treinta y Canto nace con un objetivo muy claro: celebrar tres décadas de canciones inolvidables junto a quienes las han convertido en parte de su vida. No hace falta ser cantante profesional ni tener una voz perfecta. Solo hace falta atreverse, disfrutar y salir al escenario dispuesto a pasarlo bien. Porque, durante 30 años, Europa FM ha puesto la música. Ahora es el momento de que sean sus oyentes quienes pongan la voz.
Criterios de puntuación
En Treinta y Canto lo importante es pasarlo bien, divertirse pero obviamente el jurado valorará la actuación de forma profesional según los siguientes criterios:
- Afinación y voz
- Interpretación y actitud
- Originalidad
En el caso de empate entre 2 o más participantes se resolverá con una nueva interpretación dónde los participantes tendrán que cantar una canción diferente de la misma lista.
Listado de canciones válidas para participar en Treinta y Canto
- 1 MANIACA
- 2 QUIERO DECIRTE
- 3 HELLO
- 4 SKYFALL
- 5 SOMEONE LIKE YOU
- 6 LAS BABYS
- 7 SUPERESTRELLA
- 8 FORMENTERA
- 9 CORAZON PARTIO
- 10 DUELE EL AMOR
- 11 SIN MIEDO A NADA
- 12 GIRL ON FIRE
- 13 TODO CONTIGO
- 14 SOFIA
- 15 QUIERO SER
- 16 DIAS DE VERANO
- 17 MARTA SEBAS GUILLE Y LOS DEMAS
- 18 MADRID CITY
- 19 CARITA TRISTE
- 20 DEVUELVEME LA VIDA
- 21 COMPLICATED
- 22 GIRLFRIEND
- 23 EVERYBODY (BACKSTREET'S BACK)
- 24 I WANT IT THAT WAY
- 25 ELLA
- 26 NO TIENE SENTIDO
- 27 SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT)
- 28 I GOTTA FEELING
- 29 SOLO SI ES CONTIGO
- 30 IT'S MY LIFE
- 31 BABY ONE MORE TIME
- 32 OOPS! I DID IT AGAIN
- 33 TOXIC
- 34 I JUST MIGHT
- 35 LOCKED OUT OF HEAVEN
- 36 MARRY YOU
- 37 ATEO
- 38 TU ME DEJASTE DE QUERER
- 39 BESOS
- 40 INSOPORTABLE
- 41 LA MADRE DE JOSE
- 42 PETER PAN
- 43 ZAPATILLAS
- 44 COLGANDO EN TUS MANOS
- 45 LA BICICLETA
- 46 CALL ME MAYBE
- 47 CLAVAITO
- 48 LADY MARMALADE
- 49 BAILEMOS
- 50 ME HAS INVITADO A BAILAR
- 51 TODO CAMBIA
- 52 EL ULTIMO DIA DE NUESTRAS VIDAS
- 53 SI TU LA QUIERES
- 54 TITANIUM
- 55 FISICA O QUIMICA
- 56 COLOR ESPERANZA
- 57 LET ME OUT
- 58 PHYSICAL
- 59 PARAISO
- 60 PERFECT
- 61 SHAPE OF YOU
- 62 NO ME CREES
- 63 CUANDO ME SIENTO BIEN
- 64 NO IMPORTA QUE LLUEVA
- 65 PAN Y MANTEQUILLA
- 66 FUEGO
- 67 LOVE ME LIKE YOU DO
- 68 BAILANDO
- 69 COMO CAMARON
- 70 PARTIENDO LA PANA
- 71 EL RUN RUN
- 72 DRAMAS Y COMEDIAS
- 73 POR LA BOCA VIVE EL PEZ
- 74 SOLDADITO MARINERO
- 75 FREED FROM DESIRE
- 76 LA GOZADERA
- 77 IT'S RAINING MEN
- 78 POR QUE NO SER AMIGOS
- 79 GOLDEN
- 80 I LOVE IT
- 81 BELIEVER
- 82 YOU'RE BEAUTIFUL
- 83 ESO QUE TU ME DAS
- 84 EL ANILLO
- 85 PRICE TAG
- 86 BAILANDO POR AHI
- 87 A DIOS LE PIDO
- 88 LA CAMISA NEGRA
- 89 SORRY
- 90 CAN'T STOP THE FEELING!
- 91 PROVENZA
- 92 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
- 93 TUSA
- 94 FIREWORK
- 95 HOT & COLD
- 96 I KISSED A GIRL
- 97 TEENAGE DREAM
- 98 TIK TOK
- 99 HUMAN
- 100 EL FIN DEL MUNDO
- 101 DIE WITH A SMILE
- 102 ABRACADABRA
- 103 ALEJANDRO
- 104 BAD ROMANCE
- 105 POKER FACE
- 106 SHALLOW
- 107 COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA
- 108 LA LLAMADA
- 109 TERRIBLEMENTE CRUEL
- 110 LA REINA
- 111 TATTOO
- 112 ECHAME LA CULPA
- 113 DESPACITO
- 114 EL SECRETO DE LAS TORTUGAS
- 115 FELICES LOS 4
- 116 CLAVADO EN UN BAR
- 117 LABIOS COMPARTIDOS
- 118 PAJAROS DE BARRO
- 119 LA BACHATA
- 120 EL MERENGUE
- 121 UPTOWN FUNK
- 122 OLVIDE OLVIDARTE
- 123 MOVES LIKE JAGGER
- 124 PAYPHONE
- 125 CAMINANDO POR LA VIDA
- 126 COMO UN LOBO
- 127 GRACE KELLY
- 128 FLOWERS
- 129 WRECKING BALL
- 130 COMO TE ATREVES
- 131 PARA TI SERIA
- 132 TE BUSQUE
- 133 TENIA TANTO QUE DARTE
- 134 LIBERTAD
- 135 ONE WAY OR ANOTHER (TEENAGE KICKS)
- 136 STORY OF MY LIFE
- 137 COUNTING STARS
- 138 20 DE ENERO
- 139 CUIDATE
- 140 LA PLAYA
- 141 PUEDES CONTAR CONMIGO
- 142 ROSAS
- 143 SOLAMENTE TU
- 144 TE HE ECHADO DE MENOS
- 145 TU ENEMIGO
- 146 PRINCESAS
- 147 TODO
- 148 BUSCANDO EL SOL
- 149 HAPPY
- 150 NADA QUE PERDER
- 151 JUST GIVE ME A REASON
- 152 SO WHAT
- 153 LOS AÑOS 80
- 154 FEEL THIS MOMENT
- 155 ME MUERO
- 156 TATTOO
- 157 TODO DE TI
- 158 I'LL BE THERE FOR YOU
- 159 DIAMONDS
- 160 UMBRELLA
- 161 A UN PASO DE LA LUNA
- 162 DARDOS
- 163 DESPECHÁ
- 164 LA PERLA
- 165 CON ALTURA
- 166 APT
- 167 TACONES ROJOS
- 168 HIPS DON'T LIE
- 169 CIEGA SORDOMUDA
- 170 LA TORTURA
- 171 SEÑORITA
- 172 CHEAP THRILLS
- 173 CHANDELIER
- 174 TODOS LOS BESOS
- 175 NUNCA VOLVERA
- 176 ALL THE THINGS SHE SAID
- 177 BLANK SPACE
- 178 SHAKE IT OFF
- 179 THE FATE OF OPHELIA
- 180 WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER
- 181 DANCE MONKEY
- 182 DJ GOT US FALLING IN LOVE
- 183 NOCHENTERA
- 184 EL BIEN
- 185 BLINDING LIGHTS
- 186 MON AMOUR
- 187 BIZARRAP SESSIONS 52 (QUEDATE)
- 188 BIZARRAP SESSIONS 53
- 189 NADA DE ESTO FUE UN ERROR
- 190 UNA FOTO EN BLANCO Y NEGRO
- 191 ELLA ELLE L'A