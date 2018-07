La Guardia Civil acusa al alcalde de Bande y a la diputada del PP de ´crispar´ a los vecinos

Aumenta la tensión en el conflicto que desde hace años enfrenta, en el Concello de Bande, al sargento y jefe de puesto de la Guardia Civil con la diputada del PP Ana Belén Vázquez y su exmarido, el alcalde José Antonio Armada. Un documento elaborado por la Comandancia de Ourense acusa ahora al regidor y a la diputada de "crispar" la situación para "enfrentar a la población contra los agentes".

Así, en el documento elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, al que tuvo acceso Europa Press, se asegura que la situación ha llegado al punto de que "no es descartable que se produzcan algunos altercados de orden público dirigidos contra la Guardia Civil de Bande, pero que estos en ningún caso serían espontáneos, sino que tendrían que ser dirigidos por alguna autoridad o institución local".

Además, señala que "la actitud de las autoridades locales -como la del alcalde- no ayuda a la solución de los problemas, ya que más bien parece que se quisiese manipular la actuación del cuerpo crispando a la población en contra de la Guardia Civil". Y hacen expresa mención a las manifestaciones realizadas por el regidor sobre el conflicto en los medios de comunicación que, según se asevera en el informe, "o no son ciertas o no se ajustan a la realidad y que pueden hacer pensar a los ciudadanos que la actuación de los componentes del Cuerpo, no solo es excesiva, sino arbitraria y caprichosa".

En el informe de la Guardia Civil se hace referencia a esas declaraciones de José Antonio Armada, en las que "acusó" a los agentes de " querer cargarse el pueblo" además de anunciar que había "trasladado la situación de pánico que están viviendo los vecinos al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a través de los diputados en el Congreso del PP", entre los que se encuentra su exmujer, Ana Belén Vázquez, vicepresidenta de la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

Acciones legales

De "autentica barbaridad" calcificó el alcalde de Bande las acusaciones que se plasman en el documento elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, que además deja claro que desconoce. Por esta razón, asegura que de inmediato trasladará una petición a la Subdelegación del Gobierno para que le facilite el informe.

El subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, aseguró ayer a FARO desconocer la existencia del citado documento, por lo que "no puedo hacer pronunciamiento alguno al respecto", apuntó. Además, advirtió que en todo lo relacionado con el conflicto que viene aconteciendo en Bande, deberán pronunciarse "las instancias correspondientes".

Por su parte, José Antonio Armada, después de proclamar que "son falsas las acusaciones", que considera "muy graves", deja clara su intención, una vez tenga el documento en su poder, de emprender las acciones legales que correspondan, y que pasarían por acudir a la vía judicial.