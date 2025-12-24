Los niños del Colegio Cisneros nos dan consejos de Seguridad Vial

Consejos de Seguridad Vial

En torno a una decena de niños del Colegio Cisneros de Ourense se acercaron a los estudios de Onda Cero en Ourense para sensibilizar a los oyentes con una serie de consejos relacionados con la seguridad vial. Semáforos, cinturón de seguridad, casco en bicicleta, uso del móvil, entre muchos otras, fueron las recomendaciones.

Cómo actuar ante un semáforo

Cuando el semáforo cambia, yo me pongo a observar, porque sé que el rojo dice "para" y el verde me deja avanzar. Escucha mi consejo, no lo debes olvidar si quieres vivir la vida y no dejarla escapar.

¡La seguridad vial es un compromiso detodos!

Martín Rodríguez Tierno

11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros

Casco en bicicleta

Si voy en bicicleta, me gusta pedalear, pero el casco siempre llevo, porque me protege del mal.

¡En bici, usa casco!

Daniel Fernández Rosario

11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros

Uso del móvil

Cuando un adulto conduce, la vista debe cuidar, porque el móvil distrae mucho, y un despiste puede pasar.

¡Por un uso responsable del móvil!

James Cabreras Márquez

11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros

Velocidad inadecuada

Si corres más de la cuenta, puedes no llegar a frenar, la vida no tiene repuestos, y en un segundo puede cambiar.

¡Baja la velocidad antes de que sea tarde para rectificar!

Jannat Bzide

11 anos, 6 º Primaria Colegio Cardenal Cisneros

Se responsable al conducir

Reflexiona y actúa, el alcohol que otro bebió en la carretera a una persona mató.

Recuerda ¡es una responsabilidad de todos!

Benito Bouzada

Miembro de Fetevi

Cruce seguro

Cuando llegues al paso de cebra, decide siempre mirar, izquierda, derecha e izquierda y si nadie viene, puedes cruzar.

Por una movilidad segura y sostenible

Karim Azami Hassani

12 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros

El cinturón de seguridad

Antes de que arranque el coche, lo primero es recordar, que el cinturón te abraza fuerte, y así seguro vas a estar.

¡El cinturón salva vidas!

Guilherme Marinho Caetando

12 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros

Sin móvil al caminar

Si voy andando por la calle, me gusta disfrutar, y el móvil dejo quieto, porque me puede despistar, ¡y quiero regresar a casa listo para jugar!

¡Por un uso responsable del móvil!

Kevin Andrés Angarita Monsalve

11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros

Chalecho reflectante

Si caminas por la noche y no te pueden ver nada, el chaleco te hace brillar y te mantiene a salvo en la calzada. ¡Por tu seguridad, usa chaleco reflectante!

Denisa Elena Ramadán

10 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros

Si bebes, no conduzcas

Abuelo, si bebes champange en navidades, no conduzcas.

¡Si bebes, no conduzcas!