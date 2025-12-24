Los niños del Colegio Cisneros nos dan consejos de Seguridad Vial

Consejos de Seguridad Vial
En torno a una decena de niños del Colegio Cisneros de Ourense se acercaron a los estudios de Onda Cero en Ourense para sensibilizar a los oyentes con una serie de consejos relacionados con la seguridad vial. Semáforos, cinturón de seguridad, casco en bicicleta, uso del móvil, entre muchos otras, fueron las recomendaciones.
Cómo actuar ante un semáforo
Cuando el semáforo cambia, yo me pongo a observar, porque sé que el rojo dice "para" y el verde me deja avanzar. Escucha mi consejo, no lo debes olvidar si quieres vivir la vida y no dejarla escapar.
¡La seguridad vial es un compromiso detodos!
- Martín Rodríguez Tierno
- 11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros
Casco en bicicleta
Si voy en bicicleta, me gusta pedalear, pero el casco siempre llevo, porque me protege del mal.
¡En bici, usa casco!
- Daniel Fernández Rosario
- 11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros
Uso del móvil
Cuando un adulto conduce, la vista debe cuidar, porque el móvil distrae mucho, y un despiste puede pasar.
¡Por un uso responsable del móvil!
- James Cabreras Márquez
- 11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros
Velocidad inadecuada
Si corres más de la cuenta, puedes no llegar a frenar, la vida no tiene repuestos, y en un segundo puede cambiar.
¡Baja la velocidad antes de que sea tarde para rectificar!
- Jannat Bzide
- 11 anos, 6 º Primaria Colegio Cardenal Cisneros
Se responsable al conducir
Reflexiona y actúa, el alcohol que otro bebió en la carretera a una persona mató.
Recuerda ¡es una responsabilidad de todos!
- Benito Bouzada
- Miembro de Fetevi
Cruce seguro
Cuando llegues al paso de cebra, decide siempre mirar, izquierda, derecha e izquierda y si nadie viene, puedes cruzar.
Por una movilidad segura y sostenible
- Karim Azami Hassani
- 12 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros
El cinturón de seguridad
Antes de que arranque el coche, lo primero es recordar, que el cinturón te abraza fuerte, y así seguro vas a estar.
¡El cinturón salva vidas!
- Guilherme Marinho Caetando
- 12 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros
Sin móvil al caminar
Si voy andando por la calle, me gusta disfrutar, y el móvil dejo quieto, porque me puede despistar, ¡y quiero regresar a casa listo para jugar!
¡Por un uso responsable del móvil!
- Kevin Andrés Angarita Monsalve
- 11 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros
Chalecho reflectante
Si caminas por la noche y no te pueden ver nada, el chaleco te hace brillar y te mantiene a salvo en la calzada. ¡Por tu seguridad, usa chaleco reflectante!
- Denisa Elena Ramadán
- 10 anos, 6 º de primaria Colegio Cardenal Cisneros
Si bebes, no conduzcas
Abuelo, si bebes champange en navidades, no conduzcas.
¡Si bebes, no conduzcas!
- Antía Rodríguez
- 5 anos, educación infantil