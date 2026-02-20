Iberdrola abre un punto de atención al cliente en Barbadás

La oficina, ubicada en A Valenzá (Barbadás) ofrece asesoramiento personalizado y permite realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros energéticos.

El nuevo punto de atención está ubicado en la Avenida Celanova 24, y al frente del mismo se encuentra Lino Álvarez Rastrojo, profesional del sector con una amplia experiencia en la prestación de servicios de información y asesoramiento dentro del sector energético.

El establecimiento pone a disposición de los clientes un equipo especializado para ofrecer un servicio cercano y personalizado, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones energéticas.

Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de electricidad y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía. Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo y fomentar el ahorro energético. El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad.

Oficina de Iberdrola en A Valenzá | Iberdrola

Iberdrola, 125 años de historia y compromiso

Iberdrola celebra en 2026 su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música y eventos sociales, e iluminaciones de edificios singulares, entre otras acciones, con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.

Fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica, Iberdrola ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y expansión internacional la han consolidado como un grupo global que da servicio a más de 100 millones de personas, impulsa la internacionalización de numerosas empresas españolas y cuya actividad sostiene 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.