Deputación

A Deputación de Ourense intensifica colaboración coa Ruta do Viño do Ribeiro

Luis Menor reuniuse con representantes desta entidade

Paco Sarria

Ourense |

A Deputación de Ourense intensifica colaboración coa Ruta do Viño do Ribeiro
A Deputación de Ourense intensifica colaboración coa Ruta do Viño do Ribeiro | onda cero ourense

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, mantivo un encontro de traballo no Pazo Provincial coa presidenta, vicepresidente e co membro da xunta directiva da Asociación da Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, Avelino Pazos e Jonatán Pousada, respectivamente, para reforzar a colaboración da institución provincial na promoción do viño da Denominación de Orixe más antiga de Galicia.

Neste sentido, Luis Menor destacou a importancia do sector vitivinícola na provincia de Ourense -con catro das cinco Denominacións de Orixe de Galicia-, e, especialmente, dos recursos enoturísticos do Ribeiro como un dos “principais activos de primeira orde” na nosa provincia.

A colaboración da Deputación con esta Ruta trata de poñer en valor os numerosos recursos asociados á mesma como son a natureza, a historia, o patrimonio e a enogastronomía que están tan “vencellados ao traballo vitivinícola” tan representativo desta comarca, sinalou o presidente provincial.


PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer