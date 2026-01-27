A Deputación de Ourense intensifica colaboración coa Ruta do Viño do Ribeiro

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, mantivo un encontro de traballo no Pazo Provincial coa presidenta, vicepresidente e co membro da xunta directiva da Asociación da Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, Avelino Pazos e Jonatán Pousada, respectivamente, para reforzar a colaboración da institución provincial na promoción do viño da Denominación de Orixe más antiga de Galicia.
Neste sentido, Luis Menor destacou a importancia do sector vitivinícola na provincia de Ourense -con catro das cinco Denominacións de Orixe de Galicia-, e, especialmente, dos recursos enoturísticos do Ribeiro como un dos “principais activos de primeira orde” na nosa provincia.
A colaboración da Deputación con esta Ruta trata de poñer en valor os numerosos recursos asociados á mesma como son a natureza, a historia, o patrimonio e a enogastronomía que están tan “vencellados ao traballo vitivinícola” tan representativo desta comarca, sinalou o presidente provincial.