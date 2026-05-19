Política

O BNG denuncia o uso partidista de instalacións municipais no Carballiño

O PP trasladou un acto político ó pavillón municipal

Paco Sarria

Ourense |

O grupo provincial do BNG pedíu explicación na Deputación polo uso de recursos públicos nun acto do PP no pavillón Paco Chao do Carballiño.

O deputado provincial, Xosé Manuel Puga, denuncia a utilización deste espazo “sen planificación, causando perxuizos ao deporte local e posibles danos nunha instalación recentemente reformada.

Lembrar que os populares ourensáns celebraron recentemente na capital do Arenteiro un encontró político que, debido á climatoloxía, foi trasladado ó pavillón municipal dos deportes nesa mesma vila.

