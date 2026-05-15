Falece un xove de 27 anos nun sinistro viario en Sandiás

Un xove conductor de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, falecia a pasada madrugada (4.30) nun sinistro viario acontecido no concello ourensán de Sandiás no que tamén resultaba ferida grave unha persoa acompañante e outra leve según informou a Garda Civil de Tráfico de Ourense que se desplazou ate o lugar do suceso.
O sinistro acontecia na estrada OU 531 cando -por razóns que se investigan, o vehículo no que viaxaban saíuse da calzada nun tramo en curva.
É o segundo sinistro mortal nas estradas ourensáns nas ultimas 48 horas e o cuarto no que vai de ano.