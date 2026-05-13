O concello de O Castro de Caldelas conmemora o Día das Letras Galegas coa 4ª edición dos Premios do Foro do Burgo

Nestos IV PREMIOS réndeses homenaxe a destacadas figuras do panorama cultural, social e profesional de Galicia que destacan pola defensa da lingua e a identidade de Galicia.
Os Premios levan firma de autor ourensá e amigo de Caldelas: Acisclo Manzano.
Premiados no Foro do Bo Burgo de Caldelas
- Historia: Simón R. Doubleday.
- Reconstrucción Histórica: Casa da Cuesta.
- Canción: Miro Casabella polo himno "O meu pais" cocomposto polo poeta Caldelao Xoán Manuel Casado.
- Literatura: Rosalía Morlán.
- Arte: Siro López, autor do Cartel da Semana Santa de Castro Caldelas.
- Lingua: Valentín García.
- Cine: Ignacio Vilar.
- Xornalismo:Maribel Outeiriño.
- Xestión Cultural: Marta Lucio.
- Música: María do Ceo.
- Institucións e Patrimonio: Fundación Otero Pedrayo (no ano oteriano).
- Defensa da Cultura: APATRIGAL.
- Deporte: Rafael Louzán.
- Dereito: Carmen Eiró.
- Eido da Fe: Mons. Leonardo Montanet.
A relevancia destos Premios queda reflectida no alto nivel de Autoridades confirmadas: Presidente do Parlamento de Galicia, Subdelegado do Goberno, Director Xeral de Patrimonio, Presidente da Real Academia Galega, Xerente do Hospital de Monforte de Lemos, Director da UNED de Ourense, a escritora Marica Campo, o escultor Acisclo Manzano e Alcaldes entre outros...
Con este 798 Aniversario Castro Caldelas reafirma o seu compromiso coa custodia e difusión do documento que marca o nacimiento administrativo da nosa lingua, proyectando a súa importancia cara o futuro.
A fermosa Igrexa do Burgo será o escenario de desenvolvemento do acto, preparada para a ocasión cunha maravillosa decoración artesán feita a Gancho polas mulleres de Caldelas.
A voz de Miro Casabella e de María do Ceo poñerán a nota musical e o acto rematar coa degustación de produtos Caldelaos e Viño da D.O. Rubeira Sacra, subzona de Castro Caldelas.
Tamén conmemorando o Ano Oteriano nunha das Capelas mostraremos unha Exposición sobre a figura de Otero Pedrayo e a súa figura en Castro Caldelas.
Sara Inés Vega, alcaldesa de O Castro de Caldelas convida a veciños e visitantes a participar neste IV PREMIO DO FORO DO BO BURGO DE CALDELAS como conmemorando do DÍA DAS LETRAS GALEGAS