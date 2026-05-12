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La 63ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro distinguió a los ganadores de la Cata Popular

Más de 200 personas participaron en el concurso en el que el público final cata y valora los vinos blancos y tintos de los productores presentes con stand en la Alameda de Ribadavia

Onda Cero Ourense

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La 63ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro distingue a los ganadores de la Cata Popular
La 63ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro distingue a los ganadores de la Cata Popular | CRDO Ribeiro
Treixadura Ribeiro
Treixadura Ribeiro | CRDO Ribeiro
Feira do viño do Ribeiro

Entregados los premios de la Cata Popular de la 63ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro, al que asistieron la presidenta del C.R.D.O. Ribeiro, Concha Iglesias Pousa, el alcalde del Concello de Ribadavia, César Fernández Gil (coorganizadores del evento), el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles Remy y otras autoridades.

Premios de la categoría de vinos blancos

En la categoría de Vinos Blancos ha resultado galardonado con el primer premio Ramón do Casar Treixadura 2025 de Ramón do Casar, S.L. y el vino Alberte 2025, de Bodegas Nairoa, S.L., ha quedado en segundo puesto.

Premios de la categoría vinos tintos

Por último, en la categoría de Vinos Tintos, la distinción de mejor vino tinto ha ido para el vino Cunqueiro 2025 de Bodegas Cunqueiro, S.L.

Mejores catadores de vinos blancos y tintos

Por otro lado, se reconoció como Mejor Catadora de Vinos Blancos a M. Victoria Fernández Álvarez, de Vigo, Pontevedra. Finalmente, en la categoría de Mejor Catador de Vinos Tintos se premió a Xosé Manuel Rivas Fernández, visitante vecino de Ourense. Estos galardones se otorgan a aquellos participantes que más se aproximen a los resultados finales globales de los vinos ganadores en las distintas categorías.

En su intervención, Concha Iglesias agradeció la participación de todos los productores presentes, apoyando año a año este evento promocional, así como la labor realizada por parte de los trabajadores del C.R.D.O. Ribeiro y del Concello de Ribadavia para llevar a cabo esta nueva edición. Aprovechó para felicitar a todos los ganadores de la Cata Popular y animó a los asistentes a apurar la última jornada para degustar sus vinos, si no los han probado todavía.

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, se suma a las felicitaciones a los ganadores de la Cata Popular y también a los agradecimientos, resaltando el gran trabajo de los voluntarios, personal incansable durante los tres días de feria, así como el saber estar de todos los visitantes que logran, edición tras edición, fijar este evento como una cita indispensable en el calendario vinícola anual de todos los winelovers.

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