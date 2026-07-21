Una empresa de Lugo da el día libre a sus trabajadores para celebrar la victoria de España en el Mundial

El 20 de julio, el día después de que la selección española lograra su segunda estrella de campeona del mundo, no fue festivo. Solo pudieron disfrutar del día libre quienes se lo hubieran pedido como tal o todos los trabajadores de la empresa de Lugo LMB. Su gerente, Miguel Ángel Lombó, ha contado en Más de uno que era algo que tenía pensado desde hace tiempo.

"Hubo alguna indirecta del personal", ha contado entre risas, aunque ha dejado claro que la idea principal surgió de la directiva. "¿Por qué no? Trabaja gente joven, tengo un buen equipo", ha añadido el gerente, al tiempo que ha puesto en valor el esfuerzo de la plantilla: "Sin ellos la empresa no tendría éxito. Si ellos se esfuerzan, ¿por qué no?"

Cuando España ganó el martes a Francia, Miguel Ángel afianzó la idea de dar el día libre, para darles a los empleados "un poco de mimo". "Esa noche fue larga", por eso el lunes avisó de que no vinieran a trabajar: "Así estamos más a gusto y más tranquilos", ha añadido.

Es una empresa que trabaja con metal. Son torneros, soldadores... Abrieron hace tres años y el gerente ha reconocido que no tenían previsto ni ser tanto ni crecer tanto. "Estamos muy contentos, las previsiones se cumplieron con creces", ha declarado en Onda Cero.

Aunque ha reconocido que al principio fue más fácil encontrar gente y que ahora cuesta más. De hecho, las últimas incorporaciones al equipo de 28 empleados son personas de fuera. Por eso, ha animado a los estudiantes que no quieren ir a la universidad, a que se decanten por la formación profesional y que se especialicen en este sector.