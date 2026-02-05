Los precios varían entre los 25 y los 40 euros

Comienzan las Lacónidas 2026 con la participación de 33 establecimientos hosteleros coruñeses

A Taberna de Cunqueiro acogió la presentación de la edición número once de las Lacónidas, con la colaboración del Concello de A Coruña, que da visibilidad a esta iniciativa en la que participan 33 establecimientos. Con un primer plato (sopa o similar), plato principal (laconada) y sobremesa (filloas y/o orejas), el precio, que incluye bebida y café, oscila entre los 25 y 50 euros por persona. Rubén Rey, encargado de los establecimientos Cunqueiro en la calle de la Estrella valoró positivamente esta iniciativa en la que vienen participando desde el comienzo.