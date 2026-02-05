Los establecimientos que participan en esta edición son: Restaurante La Marola (Hotel Zenit A Coruña), A taberna do Cunqueiro, Restaurante Hünico, Galiur, Mahara Taberna Rock, Lois, Portela, Pío Pío Café Bar, Oliva, Federica Restaurante, Taberna O Freixo, La Tabarra, Marea Baja, La Cuchara Veggie, Asador Coruña, La Pérgola de Oído Cocina, Bodega Órdenes, Pesk-2, La.Con.Fusión, ACrunia, Restaurante Attica21, A Fuego Lento, El Invernadero, Ajetreo, A Sella Cervexería, Cosecha 81, O Muíño dos Leóns, Restaurante Bocalino, Restaurante Morriña, Gatopeixe, La Tribu, Con Dos Fogones y Bar Ciudad.
Comienzan las Lacónidas 2026 con la participación de 33 establecimientos hosteleros coruñeses
A Taberna de Cunqueiro acogió la presentación de la edición número once de las Lacónidas, con la colaboración del Concello de A Coruña, que da visibilidad a esta iniciativa en la que participan 33 establecimientos. Con un primer plato (sopa o similar), plato principal (laconada) y sobremesa (filloas y/o orejas), el precio, que incluye bebida y café, oscila entre los 25 y 50 euros por persona. Rubén Rey, encargado de los establecimientos Cunqueiro en la calle de la Estrella valoró positivamente esta iniciativa en la que vienen participando desde el comienzo.
Rubén Rey, primero por la izquierda, en la presentación de las Lacónidas 2026