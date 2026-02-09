Servicios mínimos, retrasos y alguna queja en la estación provisional de tren de A Coruña
La importante presencia policial provocó que este primer día de huelga no tuviera ninguna incidencia, a excepción de algún retraso en la salida de los trenes. Uno de esos retrasos afectó al que tenía que salir a las 12:45 rumbo a Vigo-Guixar, lo que provocó el enfado de algún viajero. También vimos cómo llegaban autobuses con viajeros desde Pontevedra, dado que uno de los trenes de servicios mínimos no pudo hacer el trayecto.