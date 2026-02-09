Huelga de maquinistas

Servicios mínimos, retrasos y alguna queja en la estación provisional de tren de A Coruña

La importante presencia policial provocó que este primer día de huelga no tuviera ninguna incidencia, a excepción de algún retraso en la salida de los trenes. Uno de esos retrasos afectó al que tenía que salir a las 12:45 rumbo a Vigo-Guixar, lo que provocó el enfado de algún viajero. También vimos cómo llegaban autobuses con viajeros desde Pontevedra, dado que uno de los trenes de servicios mínimos no pudo hacer el trayecto.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

La Policía Nacional garantizó los servicios mínimos en la estación provisional de tren de A Coruña
