La alcaldesa de A Coruña defiende que la ciudad cumple con lo que pide la Unión Europea en lo que respecta a las Zonas de Bajas Emisiones. Inés Rey afirma que ha hablado con los ministerios implicados para explicar que no va a multar ni a vetar la entrada de vehículos por su potencial contaminante. Además, con Lara Vivero ha valorado la operación de la UCO contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Escucha la entrevista completa con otros asuntos también como la vivienda y preguntas de los oyentes.