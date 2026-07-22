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Pedro Porro será recibido en Don Benito el jueves 23 de julio en su Ciudad Deportiva

A petición del propio jugador, el jueves 23 de julio a las 21:00h, Pedro Porro será recibido en Don Benito tras ser campeón del mundo con la Selección Española.

ondacero.es

Don Benito |

Pedro Porro inaugurando su Ciudad Deportiva en Don Benito
Pedro Porro inaugurando su Ciudad Deportiva en Don Benito | Onda Cero

El ídolo extremeño, Pedro Porro, será recibido en Don Benito mañana jueves 23 de julio a partir de las 21:00h en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre. Será un acto repleto de emoción y de agradecimiento para revivir y recordar cada uno de los momentos que ha protagonizado el dombenitense durante la disputa de la Copa del Mundo 2026.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, recibirá a Porro junto a la Corporación Municipal. Posteriormente, el campeón del mundo firmará en el Libro de Honor de Don Benito, dejando para siempre su huella en la historia del municipio.

A continuación, saludará a todos sus vecinos, que tendrán la oportunidad de demostrarle, una vez más, el enorme cariño y el orgullo que sentimos por él.

Desde el consistorio dombenitense, invitan a todos los vecinos a acudir mañana jueves y a llenar de orgullo y de aplausos las calles de la ciudad para recibir como se merece a uno de los grandes referentes del deporte español y, sobre todo, a un hijo de Don Benito.

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