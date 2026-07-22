Pedro Porro será recibido en Don Benito el jueves 23 de julio en su Ciudad Deportiva

El ídolo extremeño, Pedro Porro, será recibido en Don Benito mañana jueves 23 de julio a partir de las 21:00h en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre. Será un acto repleto de emoción y de agradecimiento para revivir y recordar cada uno de los momentos que ha protagonizado el dombenitense durante la disputa de la Copa del Mundo 2026.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, recibirá a Porro junto a la Corporación Municipal. Posteriormente, el campeón del mundo firmará en el Libro de Honor de Don Benito, dejando para siempre su huella en la historia del municipio.

A continuación, saludará a todos sus vecinos, que tendrán la oportunidad de demostrarle, una vez más, el enorme cariño y el orgullo que sentimos por él.

Desde el consistorio dombenitense, invitan a todos los vecinos a acudir mañana jueves y a llenar de orgullo y de aplausos las calles de la ciudad para recibir como se merece a uno de los grandes referentes del deporte español y, sobre todo, a un hijo de Don Benito.