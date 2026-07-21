Pedro Porro será Hijo Predilecto de Don Benito

La junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad este martes el inicio del expediente para conceder al futbolista Pedro Porro el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Don Benito, la máxima distinción honorífica que puede otorgar el Consistorio.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha destacado que esta decisión “responde al sentir mayoritario de nuestros vecinos y al orgullo que toda la ciudad siente por un dombenitense que ha llevado el nombre de Don Benito a lo más alto del deporte mundial.

La propuesta reconoce la extraordinaria trayectoria deportiva del internacional español, construida, según ha señalado la alcaldesa, “sobre el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la humildad y la superación”, unos valores que lo convierten en un referente para las nuevas generaciones y representan lo mejor del deporte y la sociedad.

La reciente conquista del Campeonato del Mundo con la Selección Española, ha supuesto un hito histórico para la ciudad, al convertirse Pedro Porro en el primer dombenitense en lograr el título de Campeón del Mundo. Un éxito que fue vivido con enorme emoción por miles de vecinos, que se reunieron para seguir la final y apoyar tanto a la Selección Española como a su paisano.

No obstante, desde el Ayuntamiento se subraya que este reconocimiento va más allá del reciente éxito deportivo y es fruto de la trayectoria que la ciudad viene distinguiendo desde hace años. En 2021, Pedro Porro recibió el Escudo de Oro de la Ciudad y, recientemente el Pleno Municipal aprobó por unanimidad que la Ciudad Deportiva de Don Benito llevase su nombre.

Asimismo, el Ayuntamiento quiere reconocer el permanente compromiso del futbolista con su ciudad natal, a la que siempre ha representado con orgullo, convirtiéndose en un magnífico embajador de Don Benito allá donde el fútbol le ha llevado.

Con la aprobación del inicio del expediente, se pone en marcha la tramitación prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, que continuará con el procedimiento establecido hasta su resolución definitiva.