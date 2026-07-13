Aprobado provisionalmente el estudio para el acondicionamiento de la N-430 a su paso por Santa Amalia

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el estudio informativo del proyecto “Acondicionamiento de la carretera N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa. Tramo: Santa Amalia-Ciudad Real”.

La actuación prevista contempla el acondicionamiento de diferentes tramos de la N-430 mediante la implantación de una carretera tipo, 2+1, y la ejecución de variantes en determinados puntos del recorrido, una solución diseñada para incrementar la seguridad vial, facilitar los adelantamientos haciéndolos más seguros y mejorando la calidad de la vía. Con esto, se pretende optimizar la movilidad en uno de los principales corredores de comunicación en el oeste peninsular, reforzando así las conexiones entre Extremadura y Castilla La Mancha.

La documentación permanecerá en información pública durante 30 días hábiles, plazo en el que las personas interesadas podrán consultar el estudio y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Tanto el estudio informativo completo como el estudio de impacto ambiental pueden consultarse en la sede electrónica del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, así como en el siguiente enlace: https://www.transportes.gob.es/ministerio/buen-gobierno/participacion-publica/mie-01072026-1407