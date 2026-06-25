Don Benito obtiene más de 2,1 millones de euros para paliar los daños de la borrasca Leonardo

Don Benito ha conseguido una subvención de 2.176.063,08 euros destinada a la reparación de los daños provocados por la borrasca Leonardo y los episodios de lluvias registrados entre finales de enero y principios de febrero de este año.

La ayuda, concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, permitirá financiar actuaciones de reparación, restitución y mejora en caminos rurales e infraestructuras municipales que resultaron gravemente afectados por las intensas precipitaciones.

La resolución estatal reconoce el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Don Benito para documentar y cuantificar los daños sufridos en el término municipal, presentando en tiempo y forma la documentación técnica requerida para optar a estas ayudas extraordinarias. Como resultado de esta gestión, el municipio ha recibido el anticipo del 100% de la subvención solicitada, lo que permitirá agilizar la ejecución de las actuaciones previstas.

Las actuaciones previstas abarcan la reparación de numerosos caminos rurales distribuidos por todo el término municipal, entre ellos el Camino del Pozo Nuevo, Camino de Valdonadillo, Camino Senda de Camacho, Camino de la Gandarra, Camino de Santa Natalia, Camino de la Torrecilla, Camino de Manchita al Valle de la Serena, Camino de Guareña al Valle de la Serena, Camino Nuevo, Camino de Batanejo, Camino de Cebollero, Camino de la Veguilla, Camino Cordel de Santa Lucía o Don Llorente y Camino de Cabeza Redonda, entre otros.

Además, la subvención contempla actuaciones en las entidades locales menores de Gargáligas y Ruecas, donde se llevarán a cabo trabajos de reparación en infraestructuras también afectadas por el temporal.

Con esta inversión superior a los 2,1 millones de euros, Don Benito podrá acometer una de las actuaciones más importantes de los últimos años en materia de conservación y mejora de infraestructuras rurales, fundamentales para la actividad agrícola y ganadera del municipio.