Villanueva de la Serena descarta completamente la fusión con Don Benito: "Está totalmente paralizada"

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha explicado en una entrevista concedida a Onda Cero Vegas Altas que la fusión Don Benito - Villanueva de la Serena se encuentra "totalmente paralizada". Fernández apunta que Villanueva mantiene intacta su posición, sin embargo, ha señalado que el cambio de opinión del Partido Popular de Don Benito, pactando con Siempre Don Benito, fue el único motivo por el que el proceso no se llevó a cabo.

"Esto era un matrimonio, y para que en un matrimonio pueda haber una unión, tienen que querer las dos personas. Una de las dos personas no quiso y cuando no hay voluntad política, lógicamente nosotros no estamos en posición de retomar nada", afirmó la edil villanovense.

Ana Belén Fernández considera que el proyecto de fusión era más que necesario para ambos municipios e incluso para toda la región. En este sentido, señala que la crispación se generó principalmente en Don Benito y que el ciudadano de Villanueva de la Serena realizó un gran esfuerzo y "supo entender mejor la realidad de lo que hubiera supuesto esa nueva ciudad", mientras que los dombenitenses "lo entendieron de otra forma".

Cerrada la página del proyecto de fusión con Don Benito, Fernández concluía reiterando que centrará su atención en trabajar para mejorar y crecer Villanueva de la Serena y que, ante todo, defenderá los intereses del municipio.