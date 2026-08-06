Confirmado el primer caso de Virus del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer de 86 años de Don Benito, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Este es el primer caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026. La mujer fue ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva y ya se encuentra de alta en su domicilio.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Por otro lado, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.