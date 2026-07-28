Villanueva de la Serena elabora un plan municipal para anticiparse al virus del Nilo Occidental

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado un plan municipal para anticiparse al riesgo de transmisión del virus del Nilo Occidental mediante la localización de posibles criaderos de mosquitos, el control de larvas y la vigilancia con trampas y análisis PCR.El documento organiza la actuación municipal frente a los mosquitos vectores, principalmente los del género ‘Culex’, y aclara que no plantea una campaña generalizada de fumigaciones, sino un sistema de prevención y respuesta proporcional al riesgo detectado.

Entre las medidas prioritarias figuran la eliminación de aguas estancadas, la reparación de fugas, la limpieza de imbornales y arquetas, la mejora de los drenajes y la revisión de fuentes, estanques, canalones, solares, cunetas y filtros de riego.

Cuando no sea posible retirar el agua, se recurrirá preferentemente al control larvario en puntos como arquetas, charcas temporales, drenajes y zonas próximas a viviendas o instalaciones sensibles.

El plan abarca el núcleo urbano y su entorno periurbano, parques, jardines, cementerio, centros educativos y de mayores, instalaciones deportivas, estaciones de bombeo, la red de saneamiento y los centros ecuestres. También incluye expresamente Casas del Castillo de la Encomienda y Encomienda, mientras que Valdivia, Zurbarán y Entrerríos quedan fuera al disponer de planificación específica propia.

La Universidad de Extremadura se encargará de la vigilancia entomológica especializada mediante trampas, identificación de especies y análisis PCR de las capturas. Si se detecta una PCR positiva, el Ayuntamiento intensificará el control larvario, revisará el entorno afectado y valorará tratamientos selectivos contra mosquitos adultos en coordinación con Salud Pública.

El protocolo contempla además la respuesta ante posibles casos humanos o animales y la elaboración de una memoria anual para evaluar las inspecciones, los focos corregidos, los tratamientos efectuados y la evolución de las capturas.