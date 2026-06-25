Villanueva de la Serena se une a la Red de Municipios Extremeños Ciberseguros

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena celebró el pasado miércoles 24 el pleno ordinario del mes de junio. Un pleno en el que, entre los asuntos abordados, se aprobó la adhesión del ayuntamiento a la Red de Municipios Extremeños Ciberseguros o los días festivos para el próximo año 2027; que serán el día de la Jira, el 29 de marzo; y el 26 de julio, día de Santa Ana.

Por unanimidad los tres grupos municipales han apoyado la adhesión a la mencionada Red Extremeña de Municipios Ciberseguros. La portavoz municipal, María Lozano, expresa que desde el ayuntamiento se trabaja desde hace mucho tiempo en la formación sobre ciberseguridad, al tiempo que se realizan simulacros para estar prevenidos y formados para proteger a la institución. Ahora, con esta adhesión, explica, se da un paso más para proteger a la ciudadanía y poner a su disposición estas herramientas que son, subraya, más que necesarias.

No es una cuestión de tecnología, añade Lozano, “es seguridad ciudadana y protección de datos, proteger los bienes de los ciudadanos y el ayuntamiento, que es la administración más cercana, tiene la obligación de proteger a los ciudadanos de ataques cibernéticos; especialmente a los colectivos más vulnerables y evitar pérdidas económicas”.

La adhesión a esta red supone, además, que se formará a agentes ciberseguros que se encargarán de informar a los ciudadanos.

Desde el PP, su portavoz Manuel Lozano destaca la necesidad de acciones como la adhesión a esta red, ya que “es evidente que cada día hay más riesgos de sufrir amenazas a través de la red. Es una buena iniciativa, una medida importante para la ciudadanía, máxime cuando llega a través de la Fempex”

Andrés Oliva, portavoz de VOX, también ha mostrado su apoyo a esta adhesión, ya que “es necesario actuar ante las amenazas cibernéticas. Cualquiera puede sufrirlo, incluida nuestra administración. Lo más interesante es que se pueden formar personas para informar a los ciudadanos”, explicó Oliva.