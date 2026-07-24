Don Benito se rinde a Pedro Porro tras ser campeón del mundo

Una locura nunca antes vista en Don Benito. Así se podría definir lo vivido a última hora del pasado jueves para recibir a Pedro Porro en su ciudad deportiva. Más de 4.000 personas, según las estimaciones de la Policía Local, abarrotaron la ciudad deportiva que lleva su nombre para aclamar al campeón del mundo con España. Algunos, incluso, desde primera hora de la tarde, pero Don Benito quería ver de cerca a su héroe y compartir con él una conquista que la ciudad también siente como propia.

La emoción terminó por apoderarse del futbolista cuando se refirió a su abuelo, Antonio Sauceda, una figura fundamental en su vida. Porro le había prometido que regresaría con la Copa del Mundo y pudo cumplir su palabra ante su familia y miles de vecinos. Visiblemente emocionado, el lateral le dedicó buena parte del éxito. El momento más especial de la noche vino con la respuesta del abuelo de Pedro, quien, visiblemente emocionado, consiguió dirigirse a su nieto y dedicarle las siguientes palabras: “Eres mi corazón, eres mi alma, eres mi vida”.

Posteriormente, Pedro Porro ha firmado en el Libro de Honor de Don Benito, y ha recibido una bandera de esta localidad pacense, "porque has llevado el nombre de Don Benito por todo el mundo, y eso es lo que hace un buen embajador como tú", ha destacado la alcaldesa.

Durante su intervención, el futbolista ha confiado en que los vecinos de Don Benito se sientan orgulloso de su gol, porque "lo he dedicado a todos", ya que "sois unas personas maravillosas", tras lo que les ha mostrado la Medalla de Campeón del Mundo que llevaba colgada al cuello, de la que espera que todos se sientan orgullosos.

Don Benito cerró así una noche difícil de olvidar. La ciudad recibió a uno de los suyos, un ídolo que cumplió su promesa de traer la segunda estrella a su pueblo.