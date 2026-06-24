Villanueva de la Serena abre el plazo para presentar la solicitud de las becas al estudio "Antonio Huertas Mejías" para el curso 2026-2027

Este miércoles 24 de junio se abre el plazo para presentar la solicitud de las becas al estudio “Antonio Huertas Mejías” para el próximo curso académico 2026/2027. Unas becas que tienen como objetivo, premiar el esfuerzo de los alumnos, por lo que las ayudas se adjudicarán a los dos estudiantes del municipio que hayan obtenido la nota media más alta en sus calificaciones académicas de los dos cursos precedentes, y cuya renta familiar y de convivencia sea inferior al importe que se especifica en las bases.

Como en años anteriores, son dos las becas que se conceden por curso a aquellos estudiantes que vayan a realizar estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior fuera de la ciudad. Cada una de las becas tiene una dotación económica de 12.000 euros, como máximo. Se entregan 3.000 euros a los beneficiarios año a año, y es renovable hasta un máximo de cuatro cursos en total; siempre que el estudiante haya acreditado previamente que sigue cursando sus estudios superiores con buen rendimiento académico.

El plazo para presentar la solicitud es hasta el 14 del próximo mes de julio. Para aquellos interesados, podrán consultar el extracto de las bases reguladoras, con los plazos, requisitos y otros aspectos a tener en cuenta a la hora de solicitar estas becas, a través del siguiente enlace.