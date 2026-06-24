Avanza el desarrollo del sector urbanístico 1.1 de Don Benito

La Agrupación Urbanística del sector 1.1 “Canal del Zújar” ha celebrado nueva sesión asamblearia para continuar avanzando en el desarrollo del sector urbanístico.

Se trata de una zona estratégica para el municipio que se sitúa paralela a la calle Canalejas, entre el Canal del Zújar y la avenida de Madrid.

A la reunión asistió la alcaldesa, Elisabeth Medina junto al concejal de Urbanismo, Francisco Javier Sánchez Porro; una cita que la primera edil valoró de forma muy positiva puesto que se dieron importantes pasos y decisivos para continuar con el desarrollo de este sector residencial.

La reunión ha permitido avanzar en un modelo de gestión y ejecución por fases que abre la puerta a retomar un proyecto urbanístico de primer orden para la ciudad, tanto por su dimensión como por su ubicación estratégica.

Dicho sector contempla una superficie de desarrollo de más de 159.000 metros cuadrados, lo que da idea de la relevancia de una actuación llamada a convertirse en uno de los principales ámbitos de crecimiento residencial de Don Benito.

“Reactivar este sector significa impulsar el crecimiento de Don Benito, generar nuevas oportunidades y seguir ampliando la oferta residencial de la ciudad para responder a las necesidades de muchas familias”, ha señalado la alcaldesa de Don Benito.