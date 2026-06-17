Sucesos

Fallece el niño de dos años que cayó a un canal cerca de Villanueva de la Serena

El menor permanecía en la UCI del Hospital Materno-Infantil de Badajoz debido a que se encontraba en estado de gravedad por ahogamiento

ondacero.es

Don Benito |

Hospital Materno-Infantil de Badajoz
Hospital Materno-Infantil de Badajoz | Agencia

Trágico suceso en Extremadura. El niño de dos años que sufrió un ahogamiento tras caer a un canal de riego en Rena, muy cerca de Villanueva de la Serena, el pasado lunes, 15 de junio, ha fallecido, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud.

El accidente tuvo lugar en la carretera N-430, a la altura del kilómetro 110. Hasta el lugar, se desplazaron efectivos sanitarios con una unidad de Soperte Vital Básico y agentes de la Guardia Civil, que prestado asistencia inmediata al menor.

En un primer momento, el menor fue trasladado en estado grave por ahogamiento al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Materno-Infantil de Badajoz, donde permanecía ingresado en la UCI.

A pesar de los esfuerzos médicos, el menor no pudo superar las lesiones derivadas del ahogamiento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid