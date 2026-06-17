Fallece el niño de dos años que cayó a un canal cerca de Villanueva de la Serena

Trágico suceso en Extremadura. El niño de dos años que sufrió un ahogamiento tras caer a un canal de riego en Rena, muy cerca de Villanueva de la Serena, el pasado lunes, 15 de junio, ha fallecido, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud.

El accidente tuvo lugar en la carretera N-430, a la altura del kilómetro 110. Hasta el lugar, se desplazaron efectivos sanitarios con una unidad de Soperte Vital Básico y agentes de la Guardia Civil, que prestado asistencia inmediata al menor.

En un primer momento, el menor fue trasladado en estado grave por ahogamiento al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Materno-Infantil de Badajoz, donde permanecía ingresado en la UCI.

A pesar de los esfuerzos médicos, el menor no pudo superar las lesiones derivadas del ahogamiento.